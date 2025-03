Sowohl New Jersey als auch Vancouver holen in der NHL wichtige 2 Punkte im Playoff-Kampf. Die Schweizer punkten fleissig.

Legende: Ist mit den Devils auf Playoff-Kurs Captain Nico Hischier. Getty Images/Daniel Bartel

New Jersey kann langsam, aber sicher mit den Playoffs planen. Die zuletzt – auch aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Superstar Jack Hughes – inkonstanten Devils gewannen bei Underdog Chicago mit 5:3. Nico Hischier liess sich zwei Assists gutschreiben und steht nun bei 59 Skorerpunkten in 67 Partien.

Weil mit den New York Islanders ein direkter Konkurrent der Devils im Kampf um ein Playoff-Ticket verlor, wuchs das Polster von New Jersey auf 9 Punkte an. Bei noch 9 verbleibenden Partien in der Regular Season müsste dieser Vorsprung locker reichen.

Vancouver schnuppert an Playoff-Platz

Schwieriger präsentiert sich die Ausgangslage für Vancouver. Immerhin rückten die Canucks dank dem 5:2 bei den Islanders wieder näher an den 2. Wildcard-Platz im Westen heran. Vancouver liegt 3 Punkte hinter den St. Louis Blues, hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand.

Pius Suter lieferte zum 2. Mal in Serie zwei Skorerpunkte. Der Schweizer Canucks-Center bereitete die Tore zum 3:2 und 5:2 vor. Für Suter waren es die Skorerpunkte 37 und 38 (21 Tore).

Resultate