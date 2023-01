Die Predators unterliegen in der NHL Toronto, San Joses Timo Meier skort bei Niederlage gegen Los Angeles doppelt.

NHL in Nacht auf Donnerstag

Legende: Kein Vorbeikommen Nashvilles Nino Niederreiter im Sandwich von Toronto-Goalie Matt Murray und Morgan Rielly. Keystone/AP/Frank Gunn

Im 5. Spiel des neuen Jahres kassierte Nashville mit Captain Roman Josi und Stürmer Nino Niederreiter die 1. Niederlage. Die Predators unterlagen auswärts den Maple Leafs 1:2. Ein Powerplay-Tor von Toronto 75 Sekunden vor Schluss brachte Nashville um die Verlängerung.

Josi bestritt seine 800. NHL-Partie in der Regular Season. Die Playoffs mit eingerechnet, steht der 32-jährige Berner nun bei 885 Einsätzen.

Fiala gewinnt gegen Meier

Im Duell der aktuell besten Schweizer NHL-Skorer zwischen den Los Angeles Kings mit Kevin Fiala und Timo Meier bei den San Jose Sharks ging das Heimteam als Sieger hervor. Fialas Farben gewannen 4:3.

Gemessen an den Skorerpunkten erlebte hingegen Meier den erfolgreicheren Abend. Dem Appenzeller gelang mit dem Powerplay-Tor zum 2:2 der 24. Saisontreffer und kurz vor Schluss beim 3:4 der 19. Assists. Dies ergibt 43 Skorerpunkte. Fiala, der in den vergangenen 2 Partien 5 Tore erzielt hatte, konnte sein Konto (46 Punkte in 45 Spielen) nicht erhöhen.