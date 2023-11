Legende: Kein Durchkommen Kings-Captain Anze Kopitar kommt nicht an Charlie Lindgren vorbei. Keystone/AP Photo/Mark J. Terrill

Der «Hauptschuldige» für das Ende der Siegesserie der Los Angeles Kings ist schnell gefunden: Charlie Lindgren. Der 29-jährige Washington-Goalie hexte die Capitals in Kalifornien mit 38 gehaltenen Schüssen zum schmeichelhaften 2:1-Sieg.

Auch Kevin Fiala blieb im Duell mit Lindgren glücklos. Keiner der 4 Abschlüsse des Schweizers genügte, um den Schlussmann der «Caps» zu bezwingen. Fiala kam auf knapp 20 Minuten Eiszeit.

Los Angeles, das zuletzt 5 Mal in Serie gewonnen hatte, startete gut in die Partie und ging in der 10. Minute durch Arthur Kaliyev in Führung. Washington drehte das Spiel dank Treffern von Anthony Mantha und Connor McMichael aber bis zur 2. Pause. Der Sturmlauf der Kings im Schlussdrittel (15 Schüsse) blieb unbelohnt.

Noch kein Kane-Comeback

Noch nicht zum Einsatz kam in der Nacht auf Donnerstag Patrick Kane. Der US-Amerikaner, der nach einer Hüft-Operation zurück ist und bei Detroit unterschrieben hat, soll sein Comeback erst in 7-10 Tagen geben. Ohne Kane unterlagen die Red Wings bei den New York Rangers mit 2:3.