Kevin Fiala hat beim 6:3-Sieg seiner Los Angeles Kings gegen die Montreal Canadiens seine Saisontore 19 und 20 erzielt. In der heimischen Arena in Kalifornien traf der Ostschweizer erst in der 51. Minute zum 4:2 und dann knapp dreieinhalb Minuten später zum vorentscheidenden 5:3.

Damit gelang Fiala zum zweiten Mal in Folge eine Glanzleistung. Schon vier Tage vorher beim 4:2-Auswärtssieg in Carolina hatte Fiala hervorragend gespielt und mit zwei Treffern (zum 3:1 und 4:2) das Spiel entschieden. Nach vier Toren in den letzten zwei Partien steht der 28-Jährige diese Saison bei 20 Goals.

13 Tore fehlen zur Bestmarke

Die meisten Tore in einer Saison gelangen ihm vor drei Jahren für Minnesota Wild mit 33. Die letzte Meisterschaft beendete Fiala mit 29 Toren in der Qualifikation und 1 Goal in den Playoffs. In der aktuellen Saison stehen für die L.A. Kings noch 31 Spiele aus.

In der Tabelle belegen die Los Angeles Kings im Westen den 7. Platz. Der Vorsprung auf die Nicht-Playoffplätze beträgt drei Punkte.

