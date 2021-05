Die Minnesota Wild haben die Regular Season in der NHL mit einer klaren Niederlage abgeschlossen. Die Franchise aus St. Paul, bei der Kevin Fiala nicht auf dem Eis stand, unterlag den St. Louis Blues mit 3:7.

Zu Beginn hatte alles auf eine Revanche der Wild hingedeutet. Nach der 0:4-Niederlage am Vortag gingen die Gäste in der Reprise dank einem Doppelschlag früh in Führung und bauten diese bis zur ersten Drittelspause auf 3:0 aus.

In der Folge übernahmen die Blues das Zepter. Den 0:3-Rückstand verwandelten sie noch im Mittelabschnitt in eine 4:3-Führung. Im Schlussdrittel spielte praktisch nur noch das Heimteam.

Presidents Trophy an Colorado

Nach dem letzten Regular-Season-Spiel von Minnesota ist klar, auf wen die Wild in den Playoffs treffen: Ab Sonntag heisst der Gegner Vegas Golden Knights.

Im anderen Playoff-Duell der West-Division trifft St. Louis auf die Colorado Avalanche. Das Team aus Denver schloss die Qualifikation mit einem 5:1-Sieg gegen die L.A. Kings ab und sicherte sich mit der Presidents Trophy die Auszeichnung als bestes Team der Regular Season.