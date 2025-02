Legende: Nashville gebodigt Nico Hischier und seine Devils lassen gegen Nashville keine Fragen über die Stärkeverhältnisse offen. imago images/Steve Roberts

New Jersey reagierte auf das 2:4 gegen Dallas (mit Lian Bichsel) prompt. Beim nächsten Vergleich unter Landsleuten kam das Team aus Newark gegen das von Roman Josi angeführte Nashville in Tennessee zu einem problemlosen 5:0-Erfolg.

Aus dem siegreichen Schweizer Duo Nico Hischier und Timo Meier (Jonas Siegenthaler fehlt weiter verletzt) ragte der Walliser heraus: Hischier buchte 3 Assists. Er bereitete die Tore von Dougie Hamilton zum 2:0 Mitte des 2. Drittels sowie von Stefan Noesen und des Slowaken Tomas Tatar im Schlussabschnitt vor.

Moser ist zurück

Eine Verletzung im unteren Körperbereich hatte Janis Moser zu einer über 10-wöchigen Pause gezwungen. Der Verteidiger verpasste in dieser Zeit bei Tampa Bay 28 Partien. Nun kehrte er in die Reihen des formstarken Teams zurück. Die Lightning knüpfte an ihr Hoch an und schlug zu Hause Seattle mit 4:1.

Als Torschütze zeichnete sich in der Nacht auf Montag Philipp Kurashev bei Chicago aus, das Heimspiel gegen Toronto ging gleichwohl mit 2:5 verloren.

NHL in der Übersicht