Legende: Am Ursprung des Nashville-Siegs Roman Josi (l.). Keystone/AP Photo/Wilfredo Lee

Roman Josi hat beim 2:1-Sieg in Florida massgeblich zur Fortsetzung von Nashvilles guter Serie beigetragen. Der Berner Captain war im Startdrittel am 1:0 von Matt Duchene im Powerplay beteiligt und legte das 2:0 des eben aus der AHL beförderten John Leonard auf. Es waren seine Skorerpunkte 11 und 12 in den letzten sieben Spielen (4 Tore). Insgesamt hält der Captain nach 59 Spielen bei 56 Punkten.

Für die Predators, die als Zehnte der Western Conference um die Playoff-Qualifikation kämpfen, war es der vierte Sieg aus den letzten fünf Spielen. Die Partie in Florida war das erste von sechs Auswärtsspielen in Folge.

Kevin Fiala blieb beim 3:2-Heimsieg der Los Angeles Kings über Montreal ohne Skorerpunkt. Pius Suter unterlag mit den Detroit Red Wings zuhause den Seattle Kraken 4:5 n.V. Philip Kurashev und die Blackhawks verloren daheim gegen Dallas 2:5.