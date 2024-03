In der National Hockey League befinden sich Captain Roman Josi und die Nashville Predators weiterhin in Hochform.

Die Predators siegten bei Winnipeg mit 4:2. Nashville hatte schon nach einer Viertelstunde mit 2:0 geführt; Roman Josi bereitete die ersten beiden Goals vor.

Damit realisierte der 33-jährige Berner zum zweiten Mal in seiner Karriere mindestens 50 Assists in einer Saison. In der Meisterschaft 2021/22 hatte Josi nach den 82 Partien der Regular Season 73 Assists totalisiert. Ausserdem skorte der Schweizer Captain zum 100. Mal mindestens 2 Assists in einem Spiel. Das schafften von allen aktiven NHL-Verteidigern neben ihm nur Erik Karlsson (130), Kris Letang (105), Victor Hedman (103) und Brent Burns (101).

Legende: Den nächsten Gegner gestoppt Roman Josi (links) versucht Winnipegs Adam Lowry vom Puck zu trennen. imago images/Terrence Lee

Die Serie geht weiter

Josi freute sich indes mehr über den Team-Erfolg. Zum 13. Mal hintereinander punktete Nashville (11 Siege, 2 Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschiessen). «Für uns war das ein wichtiges Auswärtsspiel», so Josi. «Der Gegner zählt zu den besten der Liga. Uns gelang eine grandiose Leistung.»

In der Tabelle beträgt der Vorsprung auf die Teams unterhalb des Playoff-Strichs mittlerweile 9 Punkte.