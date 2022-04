Die Nashville Predators besiegen den meistgenannten Stanley-Cup-Favoriten Colorado auswärts 5:4 n.P. Roman Josi skort doppelt.

Kevin Fiala bereitet Minnesotas Overtime-Winner gegen Calgary vor.

Carolina mit Nino Niederreiter beendet die Regular Season mit dem 6. Sieg in Serie.

Die Regular Season in der NHL steht unmittelbar vor dem Abschluss und doch sind noch nicht alle Fragen beantwortet. So zum Beispiel jene nach dem Gewinner der James Norris Memorial Trophy für den besten Verteidiger 2021/22. In der Nacht auf Freitag kam es in Denver zum Direktduell der beiden heissesten Anwärter auf die Auszeichnung, Colorados Cale Makar und Nashvilles Roman Josi.

Makar skort ein-, Josi zweifach

Der Schweizer entschied dabei nicht nur das persönliche Duell für sich, auch sein Team schwang am Ende trotz fast ständigem Rückstand obenaus. Dies, obschon Makar früh glänzen konnte. Der 23-jährige Kanadier brachte die Avalanche nach nur 121 Sekunden im Powerplay mit seinem 28. Saisontor (86. Skorerpunkt) in Führung.

Colorado, das als Top-Favorit in die am 2. Mai startenden Playoffs steigt, erspielte sich im Verlauf der Partie zweimal einen 2-Tore-Vorsprung, Nashville steckte jedoch nie auf und erzwang die Verlängerung. Auch dank 2 Skorerpunkten von Josi. Noch im Startdrittel beteiligte sich der Berner am 1:2 durch Matt Duchene, im Mittelabschnitt brachte Josi die «Preds» mit einem entschlossenen Solo und seinem total 95. Skorerpunkt auf 3:4 heran.

Legende: Wird samt dem Puck ins gegnerische Tor bugsiert Roman Josis Solo wird mit einem Treffer belohnt. Keystone / AP Photo/ Jack Dempsey

Nach 60 und auch 65 Minuten hiess es 4:4. Weil im Penaltyschiessen einzig Duchene erfolgreich war, sicherte sich Nashville doch noch 2 Punkte. Nach dem Punktverlust von Colorado steht Florida als Qualifikationssieger fest, die Panthers holen die Presidents' Trophy.

Wild in Playoff-Form

Über einen Overtime-Erfolg jubelte auch Minnesota, das Calgary zuhause mit 3:2 bodigte. Die Wild nutzten in der Verlängerung eine Überzahl-Situation aus, um sich den Zusatzzähler zu holen. Der Russe Kirill Kaprisow verwertete in der 61. Minute die Vorlage von Kevin Fiala zum Siegtor. Für Minnesota, das in den Playoffs auf St. Louis treffen wird, war es der 6. Sieg aus den letzten 7 Partien.

Ähnlich bestechend in Form befindet sich Carolina. Die Hurricanes schlossen die Regular Season mit einem 6:3-Sieg gegen New Jersey ab. Nino Niederreiter blieb dabei ohne Skorerpunkt. Die «Canes» haben ihre letzten 6 Spiele allesamt erfolgreich gestalten können. Bei den Devils fehlte neben dem Langzeit-Verletzten Jonas Siegenthaler krankheitsbedingt zum 3. Mal in Folge auch Nico Hischier.

Die weiteren Schweizer

Dean Kukan lässt sich beim 5:2-Erfolg der Columbus Blue Jackets über Tampa Bay einen Assist zum zwischenzeitlichen 2:1 gutschreiben. Für den Verteidiger ist es im 40. Spiel der 11. Skorerpunkt.

Timo Meier muss mit San Jose als Verlierer vom Eis. Die Sharks unterliegen den Edmonton Oilers trotz dreimaliger Führung noch mit 4:5 n.V.