Legende: Darf wieder für Vancouver auf Torejagd gehen Sven Bärtschi. Keystone

Bärtschi wieder in der NHL

Die Vancouver Canucks haben Sven Bärtschi zurückgeholt. Der Langenthaler Stürmer musste die Saison beim AHL-Farmteam Utica Comets beginnen und überzeugte dort mit 10 Skorerpunkten (2 Tore) in 7 Spielen. In den letzten Jahren wurde Bärtschi mehrmals von Verletzungen heimgesucht. Wegen einer Hirnerschütterung bestritt er in der letzten Saison nur 26 NHL-Spiele (9 Tore/5 Assists) für Vancouver.