Legende: Sein Comeback muss noch warten Roman Josi. Keystone

Josi fehlt den Predators

Die Nashville Predators müssen in der Nacht auf Donnerstag gegen die Washington Capitals auf ihren Schweizer Captain Roman Josi verzichten. Der 31-jährige Verteidiger wird auf dem Covid-Protokoll der NHL geführt und fehlt darum bei der 1. Partie der Predators seit dem 17. Dezember. Neben Josi finden sich auch die Stürmer Tommy Novak und Colton Sissons auf der Liste.

3 weitere Verschiebungen in der NHL

Die NHL hat drei weitere corona-bedingte Spielabsagen bekannt gegeben, will den Spielbetrieb nach der Weihnachtspause aber dennoch am Dienstag wieder aufnehmen. Das für Mittwoch geplante Heimspiel der Winnipeg Jets gegen die Chicago Blackhawks sowie die beiden Duelle am Mittwoch und Freitag zwischen den Dallas Stars und der Colorado Avalanche mussten abgesagt werden. Insgesamt mussten wegen vermehrter Covid-19-Infektionen bereits 70 Partien verlegt werden.