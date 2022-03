Die New Jersey Devils haben in der NHL ihre 3. Auswärtsniederlage in Folge kassiert. Das Team von Nico Hischier und Jonas Siegenthaler verlor bei den New York Rangers mit 1:3.

Hischier glich mit seinem 16. Saisontreffer zum 1:1 aus (14. Minute). Der Walliser erhielt in der neutralen Zone den Puck, zog zwischen Ryan Lindgren und Mika Zibanejad direkt aufs Tor zu und versenkte trocken oben rechts. Die beiden ausgetricksten Rangers revanchierten sich, indem sie die Tore 2 und 3 vorbereiteten.

Fialas 18. Saisontor

Ebenfalls eine Niederlage trotz persönlichem Torerfolg zog Kevin Fiala ein. Der Schweizer Minnesota-Stürmer traf gegen die Buffalo Sabres im 3. Drittel zum 2:2 und bereitete zudem Kirill Kaprizovs 4:5 vor. Dieser Treffer kam aber erst 34 Sekunden vor Schluss – zu mehr reichte es den Wild nicht.

Niederlagen gab es auch für Detroits Pius Suter (1:3 bei den Tampa Bay Lightning) und Columbus-Verteidiger Dean Kukan (3:4 n.V. gegen die L.A. Kings). Einziger Schweizer Sieger vom Freitag war damit Carolinas Nino Niederreiter. Zum 3:2 n.V. gegen Pittsburgh trug er einen Assist bei.