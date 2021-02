In neonfarbenen Trainingsanzügen schritten sie aus der Kabine zum Spielfeld am Ufer des Lake Tahoes – als Teil einer 90er-Jahre-Themenwoche. In der 2. Partie der NHL Outdoors zeigten sich die Boston Bruins dann aber nicht von gestern. Mit 7:3 bezwangen sie die Philadelphia Flyers in Stateline (Nevada) unter freiem Himmel. Und auch das Eisfeld hielt stand: Tags zuvor war an selber Stelle die Partie Colorado - Las Vegas über 8 Stunden unterbrochen worden.

Die Bruins entschieden die Partie im Mitteldrittel (4:0). Mann des Spiels war David Pastrnak, der seinen 10. NHL-Hattrick schnürte. Seinen 1. Treffer zum 1:0 erzielte er bei strahlendem Sonnenschein, den 3. zum 7:3-Endstand in der Dunkelheit der Nacht.

Pettersson herrlich, Devils glücklos

Pierre-Luc Dubois schoss Winnipeg zum 4:3 über Vancouver. Der Jets-Neuzugang traf in seiner 3. Partie erstmals, dafür gleich doppelt, und steuerte einen Assist bei. Den schönsten Treffer erzielte indes Elias Pettersson für die Canucks. Für Nico Hischier und New Jersey setzte es eine 3:4-Pleite gegen Washington ab.