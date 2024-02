Die New Jersey Devils bestreiten in der Nacht auf Sonntag ein Spiel unter freiem Himmel – für die meisten eine Premiere.

Legende: Erstmals unter freiem Himmel im Einsatz Nico Hischier. Brian Babineau/NHLI via Getty Images

Im Rahmen der Stadium Series treten die New Jersey Devils in der Nacht auf Sonntag gegen die Philadelphia Flyers unter freiem Himmel an. Im MetLife Stadium, der Heimstätte der NFL-Teams New York Giants und New York Jets, haben über 80'000 Zuschauer Platz.

Für die Schweizer Fraktion um Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, Timo Meier und Torhüter Akira Schmid wird es eine Premiere sein. Überhaupt können im Team der Devils erst 5 Spieler auf Outdoor-Erfahrung zurückgreifen. «Es bringt sehr viel Energie, dass man sich auf so ein Spiel freut, da spielt es keine Rolle, ob man schon mal im Freien gespielt hat oder nicht», schildert Meier gegenüber NHL.com im Vorfeld der Partie.

«Atmosphäre wird gigantisch»

Auch bei Landsmann Hischier ist die Vorfreude gross. «Es ist ein sehr spezielles und anderes Gefühl im Freien auf dem Eis zu stehen und noch dazu in so einem gewaltigen Stadion. Das ist schon cool. Die Atmosphäre mit Fans wird sicher gigantisch sein.»

Für die Devils steht viel auf dem Spiel. Die Flyers liegen in der Metropolitan Division 7 Punkte vor New Jersey auf dem 3. Platz, haben allerdings zwei Spiele mehr ausgetragen. In den zwei bisherigen Saisonduellen resultierte je ein Sieg.