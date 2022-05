New York Rangers – Pittsburgh Penguins 5:3, Serie 2:3

Florida Panthers – Washington Capitals 5:3, Serie 3:2

Calgary Flames – Dallas Stars 3:1, Serie 3:2

Bis Spielmitte lagen die Rangers in Spiel 5 zuhause gegen Pittsburgh mit 0:2 im Hintertreffen, ehe die Gastgeber die Partie mit 3 Toren innert 162 Sekunden drehten. Zwar glichen die Penguins noch aus, im Schlussdrittel bescherte Filip Chytil den Rangers aber den 2. Sieg. Spiel 6 findet in der Nacht auf Samstag in Pennsylvania statt.

Florida und Calgary legen vor

Comeback-Qualitäten bewies auch Regular-Season-Champion Florida. Die Panthers gerieten gegen Washington gar 0:3 in Rücklage, bevor sie die grosse Wende starteten. Angeführt von einem überragenden Carter Verhaeghe (2 Tore, 3 Assists) machte Florida die Hypothek wett und gewann noch 5:3. Damit können die «Cats» das Viertelfinal-Ticket in Spiel 6 in Washington lösen.

00:21 Video Erst der Puckgewinn, dann das Tor: Verhaeghe nicht zu stoppen Aus Sport-Clip vom 12.05.2022. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

Einen Sieg vom Weiterkommen entfernt ist auch Calgary. Auch die Flames mussten im 5. Spiel gegen Dallas einem Rückstand hinterherrennen. Das erlösende 1:1 durch Mikael Backlund fiel erst in der 47. Minute. Zum Matchwinner avancierte Andrew Mangiapane mit dem Game-Winner 4 Minuten später.

00:18 Video Mangiapane lässt die Flames-Fans mit seinem 2:1 jubeln Aus Sport-Clip vom 12.05.2022. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden.