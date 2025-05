Auf das 5:2 am Dienstag liessen die Florida Panthers in der zweiten Partie im Stadion der Carolina Hurricanes ein 5:0 folgen. In den nächsten zwei Spielen hat das Team aus Sunrise Heimrecht. Einiges spricht also für die dritte Final-Teilnahme des Titelverteidigers in Folge.

Am Donnerstag stellten die Panthers schon im ersten Drittel die Weichen auf Sieg; nach knapp 16 Minuten führten sie 3:0. Sam Bennett machte kurz vor dem Ende des zweiten Abschnitts in Überzahl mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend endgültig alles klar. Für den Kanadier waren es in diesen Playoffs die Tore 8 und 9. Dazu war er einer der Vorbereiter des 1:0 des schwedischen Verteidigers Gustav Forsling. Drei Skorerpunkte liessen sich auch Bennetts Landsmann Carter Verhaeghe und der Amerikaner Matthew Tkachuk gutschreiben.

Eklatante Halbfinal-Schwäche

Für die Hurricanes ging mit der neuerlichen Niederlage der Albtraum in Playoff-Halbfinals weiter. In diesem Stadium der Saison gingen sie zum 14. Mal am Stück als Verlierer vom Eis.

