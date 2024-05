Legende: Für ihn war's das gewesen Rick Bowness tritt mit 69 Jahren in den sportlichen Ruhestand. imago images/James Carey Lauder

Der zur Nati an die WM in Tschechien gestossene Nino Niederreiter wird bei seiner Rückkehr nach Übersee im Klub einen neuen Headcoach antreffen. Nach mehr als 40 Jahren und insgesamt über 2700 Spielen an der Bande trat der Kanadier Rick Bowness bei Winnipeg zurück und beendete gleichzeitig seine Trainer-Laufbahn. Der 69-Jährige machte seinen Entschluss eine Woche nach dem Erstrunden-Aus in den Playoffs (1:4 vs. Colorado) publik.

Bei den Jets hatte Bowness in seiner 2. Saison gewirkt. Über seinen Nachfolger ist noch nichts bekannt.