Winnipeg gerät nach einer 1:3-Niederlage in Spiel 4 der NHL-Playoff-Viertelfinalserie gegen Dallas 1:3 in Rückstand.

Ist Nino Niederreiters Pech bald das Glück des Schweizer Eishockey-Nationalteams? Nati-Coach Patrick Fischer kündigte an, einen Platz für den Bündner im WM-Kader frei zu halten, sollte dieser mit Winnipeg in den Playoff-Viertelfinals der NHL ausscheiden.

Dies könnte nun demnächst der Fall sein. Weil die Jets – notabene das beste Team der Regular Season in der NHL – Spiel 4 in der Best-of-7-Serie gegen Dallas auswärts mit 1:3 verloren, steht Winnipeg nun mit dem Rücken zur Wand und darf sich keine weitere Niederlage mehr erlauben. Spiel 5 findet in der Nacht auf Freitag in Winnipeg statt.

Legende: Kein Durchkommen für Nino Niederreiter gegen die Dallas-Defensive in Spiel 4. imago images/Imagn Images

Granlund überragend

Spieler des Abends war Mikael Granlund. Der Finne, der auf diese Saison von den San Jose Sharks nach Dallas gewechselt hatte, erzielte alle drei Tore für die Stars und schaffte damit seinen ersten Hattrick in den NHL-Playoffs.

Erst schloss Granlund ein Solo im Powerplay mit einem präzisen Handgelenkschuss erfolgreich ab (9.). Danach erwischte er Jets-Keeper Connor Hellebuyck bei einer 2-gegen-1-Situation in der nahen Ecke (38.). Und zu guter Letzt bewies der Finne seine Qualitäten als Scharfschütze mit einer Direktabnahme aus spitzem Winkel im Powerplay (48.).

Bichsel mit Kurzarbeit

Für den einzigen Treffer der Gäste war Nikolaj Ehlers zum zwischenzeitlichen 1:1 in der 22. Minute besorgt. Niederreiter blieb erstmals in dieser Serie ohne Skorerpunkte. Lian Bichsel stand bei Dallas lediglich während knapp acht Minuten auf dem Eis.

