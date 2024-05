Vancouver hat es verpasst, in der Playoff-Viertelfinal-Serie gegen Edmonton auf 2:0 vorzulegen. Die Canucks konnten im 2. Heimspiel zwar dreimal in Führung gehen, brachten den Vorsprung aber jeweils nicht über die Runden.

McDavid und Draisaitl überragend

Nach gut 5 Minuten in der Overtime traf der Kanadier Evan Bouchard nach Vorarbeit der einmal mehr überragenden Connor McDavid und Leon Draisaitl. Bouchards Landsmann und der Deutsche waren an allen Toren Edmontons beteiligt. Beide waren einmal Torschütze und dreimal Assistent.

Vancouver hatte deutlich mehr vom Spiel, was auch die Schussstatistik von 31:19 untermauert. Der Schweizer Pius Suter stand gut 16 Minuten auf dem Eis, blieb aber ohne Skorerpunkt. Spiel 3 im kanadischen Duell findet in der Nacht auf Montag in Edmonton statt.

Legende: Kaum zu stoppen Pius Suter (rechts) muss Connor McDavid ziehen lassen. imago images/USA TODAY Network

Boston gegen Florida in Rücklage

In der Viertelfinal-Serie der Eastern Conference gingen die Florida Panthers dank dem zweiten Sieg in Folge erstmals in Führung. Der Vorjahresfinalist bezwang die Boston Bruins in der dritten Partie auswärts 6:2.