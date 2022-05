Die Rangers verkürzen in der Playoff-Viertelfinalserie dank eines 3:1-Heimsieges auf 1:2.

Nach den 2 Heimsiegen musste sich Nino Niederreiter mit den Carolina Hurricanes in Spiel 3 der Playoff-Viertelfinalserie gegen die New York Rangers erstmals geschlagen geben.

Beim 1:3 in New York konnte der Churer mit seinem 4. Playoff-Treffer (29.) zum zwischenzeitlichen 1:2 verkürzen. Bei seinem Abschluss per Backhand profitierte Niederreiter von der einzigen Unsicherheit bei Rangers-Goalie Igor Schesterkin, der die Scheibe zwischen seinem Arm und seinem Oberkörper passieren liess.

Legende: 4. Playoff-Treffer Nino Niederreiter war einziger Torschütze für Carolina. Keystone/AP/Adam Hunger

Die Hoffnungen Carolinas auf den Ausgleich machte schliesslich Tyler Motte mit dem Empty Netter zum 3:1-Endstand in der 59. Minute zunichte. Die Hurricanes haben in den Playoffs auswärts noch nie gewinnen können. Den nächsten Versuch starten sie in der Nacht auf Mittwoch.

Florida mit dem Rücken zur Wand

Quali-Sieger Florida steht vor dem frühen Aus. Gegen Rivale Tampa Bay verloren die Panthers 1:5. Die Lightning haben nun 4 Matchpucks auf den Halbfinal-Einzug. Evander Kane führte die Edmonton Oilers mit einem Hattrick zum 4:1-Sieg gegen Calgary. Edmonton führt in der Serie neu 2:1.