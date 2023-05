Die Edmonton Oilers gleichen in der NHL ihre Playoff-Serie gegen die Vegas Golden Knights zum 1:1 nach Siegen aus.

Die Edmonton Oilers haben in der Viertelfinal-Serie in den NHL-Playoffs gegen die Vegas Golden Knights dank eines 5:1-Auswärtserfolgs auf 1:1 gestellt.

Nach seinen 4 Treffern im verlorenen Auftaktspiel traf der Deutsche Leon Draisaitl diesmal doppelt und erzielte im 8. Playoff-Spiel der Saison sein 13. Tor. Seit mehr als 100 Jahren hat kein NHL-Spieler so oft in den ersten 8 Playoff-Partien getroffen. Draisaitl hat nach insgesamt 45 Playoff-Spielen in der nordamerikanischen Profiliga nun 30 Tore auf dem Konto.

Neben Draisaitl, der das 1:0 und 4:0 für seine Farben erzielte, traf auch Connor McDavid zweifach. Dank des Auswärtssiegs haben sich die Oilers den Heimvorteil gesichert. Die dritte Partie der Zweitrundenserie findet in der Nacht auf Dienstag in Edmonton statt.

Trainer Gallant verlässt Rangers Box aufklappen Box zuklappen Die New York Rangers und Trainer Gerard Gallant gehen getrennte Wege. Das einvernehmliche Ende des Engagements kommt rund eine Woche nach dem Playoff-Out der Rangers gegen die New Jersey Devils. Wer den Posten übernimmt, ist noch nicht kommuniziert worden.