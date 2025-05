Titelverteidiger Florida unterlag bei den Toronto Maple Leafs nach einem Fehlstart mit 4:5. William Nylander hatte bereits nach 33 Sekunden das 1:0 für die Kanadier erzielt und 12 Minuten später auf 2:0 gestellt. Nach 2 Dritteln hiess es 4:1 für Toronto.

Zwar kam Florida im Schlussdrittel noch einmal auf und verkürzte innert weniger als 3 Minuten auf 3:4. Matthew Knies' 4. Treffer in den laufenden Playoffs zum 5:3 (54.) sollte jedoch die Entscheidung sein.

Islanders im Draft-Glück Box aufklappen Box zuklappen Die New York Islanders haben die Draft-Lottery in der Nacht auf Dienstag gewonnen und dürfen im Draft Ende Juni den ersten Spielern auswählen. Für das Team aus Long Island ist es das erste Mal seit 2009 und das 5. Mal überhaupt, dass es den Nummer-1-Pick erhält.

Stolarz muss raus

Wermutstropfen für die Maple Leafs: Nummer-1-Goalie Anthony Stolarz musste im Mitteldrittel mit einer mutmasslichen Gehirnerschütterung ausgewechselt werden, nachdem ihn Sam Bennett mit dem Ellbogen getroffen hatte. Für Ersatzmann Joseph Woll war es der erste Einsatz seit Mitte April.

In Spiel zwei der Best-of-7-Serie in Toronto in der Nacht auf Donnerstag stehen die Panthers, die ihre Serie in der ersten Playoff-Runde souverän mit 4:1 gegen Tampa Bay Lightning für sich entschieden hatten, schon ein wenig unter Druck.

Playoff-Viertelfinals