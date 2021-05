In den NHL-Playoffs kommt es in der brisanten Achtelfinal-Serie zwischen den Montreal Canadiens und den Toronto Maple Leafs zu einem grossen Finale. Montreal erzwang im Best-of-7-Duell dank einem 3:2-Heimsieg nach Verlängerung ein Entscheidungsspiel. Dieses findet in der Nacht auf Dienstag in Toronto statt. Der Sieger trifft in den Viertelfinals auf die Winnipeg Jets.

Als Siegtorschütze in Spiel 6 liess sich Montreals Jesperi Kotkaniemi feiern. Der 20-jährige Finne sorgte in der 16. Minute der Verlängerung mit einem präzisen Handgelenkschuss für die Entscheidung. Zuvor hatte Toronto, das erneut ohne den überzähligen Denis Malgin antrat, im Schlussdrittel einen 0:2-Rückstand wettgemacht. Montreals Carey Price glänzte mit 39 Paraden.

Legende: Siegten mit dem Messer am Hals Die Montreal Canadiens. Keystone

Boston jubelt gegen New York

Weiter nicht zu stoppen sind die Boston Bruins. Sie gewannen das erste Spiel der Viertelfinal-Serie gegen die New York Islanders zuhause mit 5:2. Bereits gegen die Washington Capitals waren die Bruins überzeugend aufgetreten und hatten die Serie mit 4:1 gewonnen.