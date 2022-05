Nino Niederreiter und die Carolina Hurricanes legen dank eines Heimsieges gegen die New York Rangers in Spiel 5 wieder vor.

Nino Niederreiter und Carolina liegen in den Viertelfinals der NHL-Playoffs dank eines 3:1-Heimsieges gegen die New York Rangers in der Serie wieder in Führung (3:2). Teuvo Teravainen gelang im Mitteldrittel das entscheidende Tor zum 2:1 per Direktschuss in Überzahl.

Im 1. Drittel war das Team aus Raleigh durch Vincent Trocheck nach einem schnellen Gegenstoss in Unterzahl in Führung gegangen. Den Rangers gelang aber noch vor der Pause der Ausgleich.

Niederreiter ohne Skorerpunkt

Niederreiter stand für den Stanley-Cup-Sieger von 2006 knapp 18 Minuten auf dem Eis und schoss 4 Mal aufs Tor. Der Churer blieb aber ohne Skorerpunkt. Dank des Sieges bleiben die Hurricanes in diesen Playoffs im eigenen Stadion ungeschlagen. In der Nacht auf Sonntag bietet sich die Chance, erstmals seit 2019 in die Halbfinals einzuziehen.

Legende: Aktiv, aber ohne Torerfolg Der Bündner Nino Niederreiter. Getty Images/Gregg Forwerck/NHLI

In der Western Conference haben die Edmonton Oilers diesen Schritt bereits bewerkstelligt. Im kanadischen Duell mit den Calgary Flames setzten sie sich auswärts 5:4 durch und entschieden die Serie mit 4:1 Siegen für sich.