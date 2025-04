Die Blues gehen erstmals seit dem 13. März und zuvor 12 gewonnenen Matches in der NHL wieder als Verlierer vom Eis. Spielverderber beim 1:3 ist Nino Niederreiters Winnipeg.

Legende: Open House Winnipegs Alex Iafallo braucht gegen St. Louis nur noch einzuschieben. Keystone/The Canadian Press via AP/John Woods

Fast einen Monat lang präsentierte sich für St. Louis die NHL-Welt rosarot. Das 5:1 am 15. März bei Minnesota war der Ausgangspunkt: Seither reihten die Blues 12 siegreiche Partien aneinander. Beim Gastspiel in Winnipeg liess sich der Franchise-Rekord nun aber nicht weiter ausbauen. In den Jets fand das Team aus Missouri wieder einen Bezwinger.

Der 3:1-Heimsieg trug den Gastgebern ihrerseits einen Rekord ein. Der Leader der Western Conference buchte seinen 53. Erfolg im 78. Saisonauftritt und erfreut sich über eine historische Marke. Denn noch nie gab es in der Geschichte der Franchise 53 Siege in einer Meisterschaft.

Hinten dicht gehalten

Das Team des Schweizers Nino Niederreiter zeigte dabei auch eine Reaktion auf das bittere 1:4 gegen Utah. Gegen den Rivalen aus der eigenen Division überzeugten die Jets in der Defensive und liessen nur 15 Abschlüsse zu.

Einen Sieg feierte auch Janis Moser mit Tampa Bay. Das Team mit dem Bieler, das sicher in den Playoffs steht, bezwang in New York die Rangers 5:1.

