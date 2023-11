Nino Niederreiter erzielt gegen die Arizona Coyotes den dritten Hattrick seiner NHL-Karriere.

Philipp Kurashev glänzt beim Sieg der Blackhawks mit einem Tor und einem Assist. Auch Pius Suter reiht sich bei Vancouver unter die Torschützen.

Richtig mies läuft es weiterhin den San Jose Sharks, welche auch nach 11 Spielen noch auf den ersten Sieg warten.

Nino Niederreiter verhalf den Winnipeg Jets mit dem 1:2-Anschlusstreffer, dem 3:3-Ausgleich und dem letzten Goal der Partie zum 5:3-Auswärtssieg über die Arizona Coyotes. Zunächst hatte der Bieler Verteidiger Janis Moser das Heimteam in Führung geschossen.

Niederreiter spielt nun seit 13 Jahren in der NHL. Ein Hattrick gelang dem Schweizer Rekordtorschützen zum dritten Mal. Letztmals war dies 2018 im Dress der Minnesota Wild der Fall gewesen. In dieser Saison hat der 31-Jährige nun 5 Mal getroffen. Insgesamt steht Niederreiter in der NHL bei 226 Treffern.

Kurashev und Suter treffen

Philipp Kurashev gewann mit den Chicago Blackhawks 5:2 gegen die Florida Panthers. 10 Sekunden vor Ende der Partie gelang dem Zürcher der zweite Saisontreffer mit einem Schuss ins leere Tor. Der Spieler mit russischen Wurzeln liess sich zudem zwei Assists gutschreiben. Auch Pius Suter wurde von seinen Kollegen gefeiert. Der 27-jährige Zürcher schoss beim 2:0-Sieg der Vancouver Canucks über die Dallas Stars den Führungstreffer.

Keine Punkte gab es hingegen für Kevin Fiala beim 5:0-Auswärtssieg der Los Angeles Kings gegen die Philadelphia Flyers. Der Ostschweizer führt aber die Skorerliste der Schweizer Söldner weiterhin mit 12 Punkten (1 Tor/11 Assists) an. Zum 5:2-Sieg der Nashville Predators bei den Edmonton Oilers steuerte Roman Josi die Vorlage zum zwischenzeitlichen 4:2 durch Tommy Novak bei.

San Jose kassiert wieder 10 Gegentore

Historische Dimensionen nimmt der Fehlstart der San Jose Sharks in die neue Saison an. Die Kalifornier verloren zuhause gleich mit 2:10 gegen die Pittsburgh Penguins und kassierten zum zweiten Mal nacheinander 10 Gegentore – zwei derartige Debakel in Folge hatten zuletzt die Boston Bruins 1965 hinnehmen müssen. Nach dem 11. Saisonspiel wartet San Jose weiterhin auf einen Sieg.