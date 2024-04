Per E-Mail teilen

Legende: Vergebliches Warten auf den Abpraller Pius Suter (hinten) hofft auf eine Chance, doch Vegas-Hüter Logan Thompson hält den Puck fest. Imago/USA Today Network

Matchwinner beim 4:3 der Vancouver Canucks über die Vegas Golden Knights war Conor Garland. Der 28-Jährige erzielte in Überzahl den 1:2-Anschlusstreffer und (bereits in der 39. Minute) das Siegtor. Suter blieb in gut 10 Minuten Eiszeit ohne Skorerpunkt.

Damit liegen die Canucks in der Pacific Division nun 5 Punkte vor Edmonton. Sogar die Nummer-1-Position in der Western Conference ist in Reichweite: Die Dallas Stars liegen nur 3 Zähler voraus.

Matthews mit 65. Tor

Im anderen Montagsspiel gewannen die Toronto Maple Leafs zuhause gegen die Pittsburgh Penguins mit 3:2 nach Verlängerung. Dabei erzielte Auston Matthews sein bereits 65. Saisontor. Er ist damit mit Abstand der beste Torschütze dieser NHL-Saison. Zweiter ist derzeit Floridas Sam Reinhart mit 53 Treffern.

00:19 Video Bully - Goal: Matthews drischt den Puck in die Maschen Aus Sport-Clip vom 09.04.2024. abspielen. Laufzeit 19 Sekunden.