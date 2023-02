New Jersey gibt in einer Spektakel-Partie gegen Vancouver ein 4:1 preis, siegt aber doch noch 5:4 nach Verlängerung.

Im 2. Drittel legten die New Jersey Devils kurz den Turbo ein: Innert nur 50 Sekunden (!) stellten sie gegen Vancouver von 1:1 auf 4:1. Ondrej Palat per Doppelschlag und Jack Hughes trafen, wobei sich Jonas Siegenthaler seinen 13. Assist in dieser NHL-Saison gutschreiben lassen konnte.

Doch die Canucks kamen zurück und schafften im Schlussabschnitt gar den 4:4-Ausgleich. Wie so oft in jüngster Vergangenheit behielten die Devils um Captain Nico Hischier (Plus-2-Bilanz) in der Verlängerung jedoch die Oberhand. Der Schwede Jesper Bratt sorgte mit seinem Treffer im Powerplay für den 4. Overtime-Sieg in den letzten 5 Partien.

Legende: In Feierlaune Die New Jersey Devils um Captain Nico Hischier (ganz links). imago images/USA Today Network

Auch Moser siegreich

Einen erfreulichen Abend erlebte auch Janis Moser mit Arizona. Trotz zweimaligem Rückstand siegten die Coyotes gegen Minnesota 3:2. Moser erhielt einmal mehr am meisten Eiszeit aller Akteure seines Teams (23:55 Minuten).

Tkachuk nimmt den Schwung mit Box aufklappen Box zuklappen Nachdem er zum MVP des All-Star-Wochenendes gekürt worden war, lief es Matthew Tkachuk auch bei der Rückkehr in den NHL-Alltag ausgezeichnet. Zum 7:1 seiner Florida Panthers gegen die Tampa Bay Lightning steuerte der US-Amerikaner 2 Tore und 3 Assists bei.