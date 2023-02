New Jersey feiert in der NHL einen 7:0-Kantersieg gegen Philadelphia. Akira Schmid feiert seinen 1. Shutout.

Das hat es in der NHL noch nie gegeben: Nach jeder Partie werden jeweils die 3 «Stars» des Abends ausgezeichnet. Beim 7:0-Sieg der Devils gegen die Philadelphia Flyers wurde diese Ehre 3 Schweizern zu teil. Zum besten Spieler wurde Jonas Siegenthaler gewählt, der sich in seinem 244. NHL-Spiel zum 2. Mal 3 Skorerpunkte notieren liess.

Der Verteidiger traf zum 1:0 und gab jeweils den entscheidenden Pass zum 2:0 und 5:0. Die Partie beendete Siegenthaler mit einer Plus-4-Bilanz.

Premiere für Schmid

Als 2. «Star» wurde New Jerseys Goalie Akira Schmid gefeiert. Der 22-jährige Emmentaler verzeichnete mit 23 Paraden bei seinem 10. Einsatz in dieser Saison für die Devils den 1. Shutout in der besten Eishockey-Liga der Welt. «Das ist ein tolles Gefühl», freute sich Schmid. «Offensichtlich haben die Jungs vor mir fantastisch gespielt und keine Chancen zugelassen, also ein grosses Lob an sie.»

Den Schweizer Jubeltag in New Jersey rundete Captain Nico Hischier mit seinem Tor zum 4:0 und der Vorlage zum 3:0 ab. Somit hatte bei den ersten 5 Treffern der Devils stets ein Schweizer Spieler den Stock im Spiel. Mit einer Bilanz von 39 Siegen und 20 Niederlagen hält New Jersey weiter Kurs Richtung Playoffs.

Legende: Gratulation vom Captain Akira Schmid und Nico Hischier nach der Schlusssirene. Reuters/USA Today Sports/Ed Mulholland

Malgin krönt Solo mit 5. Saisontor

Mit Denis Malgin konnte sich in der Nacht auf Sonntag noch ein 3. Schweizer als Torschütze auszeichnen. Der Stürmer der Colorado Avalanche traf beim 4:1-Heimsieg gegen die Calgary Flames im Schlussdrittel sehenswert zum Endstand.

Der Flügel übernahm in der Mitte des Spielfeldes den Puck, liess drei Gegenspieler aussteigen und bezwang Calgarys Goalie Jacob Markström mit einem präzisen Handgelenkschuss. Für Malgin war es das 5. Saisongoal, das 3. seit seinem Wechsel aus Toronto.

00:14 Video Malgin tanzt sich durch die Calgary-Defensive und netzt ein Aus Sport-Clip vom 26.02.2023. abspielen. Laufzeit 14 Sekunden.

Auch Philipp Kurashev war bei Chicagos 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen bei den San Jose Sharks entscheidend. Der 23-Jährige war als einziger Spieler mit seinem Versuch im Shootout erfolgreich. Timo Meier fehlte bei den Sharks zum 3. Mal in Folge verletzungsbedingt.