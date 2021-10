Timo Meier ist zwar erst 25-jährig, aber bereits ein NHL-Routinier. In dieser Woche nimmt er mit den San Jose Sharks bereits seine 6. Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt in Angriff. Vorher machte der Appenzeller Halt im SRF-Insta-Live mit Annette Fetscherin. Die beiden sprachen unter anderem über:

Träume: Neben ambitionierten Zielen in der NHL mit den Sharks hat Meier auch mit der Nati Grosses vor. «Eine Olympia-Medaille in Peking ist das ultimative Ziel. Wir wollen mindestens in den Viertelfinal. Dann ist alles möglich», sagt der Stürmer, der bereits für Olympia selektioniert worden ist.

Ängste: Auf dem Eis ist Meier unerschrocken. Neben dem Eis hat der Erstrundendraft Respekt vor Schlangen: «Die habe ich nicht so gerne. Leider lauern sie beim Golfen oft neben den Fairways.»

Draft: Neben WM-Silber 2018 und dem 1. NHL-Tor nennt Meier den Draft 2015 in Florida, als er an 9. Stelle gezogen wurde, als Karriere-Highlight. «Meinen Name zu hören, war wie im Traum. Ich musste mich kneifen. Es war surreal – das werde ich nie vergessen.»