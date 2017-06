NHL statt SCB: So geht es für Hischier weiter

Für Nico Hischier beginnt das Abenteuer NHL. Der «First Pick» der New Jersey Devils soll in der besten Liga der Welt gleich spielen. Trotzdem steht der SC Bern bereit – für alle Fälle.

Die Erwartungen in Hischier sind gross. General Manager Ray Shero ist jedenfalls überzeugt, dass der dreifache Stanley-Cup-Sieger dank «#N1co» wieder zur alten Stärke zurückfindet. Nach dem Finaleinzug 2012 verpassten die Devils zuletzt 5 Mal in Folge die Playoffs.

« Wir geben ihm im Trainingscamp jede Gelegenheit, es ins Team zu schaffen. » Ray Shero

General Manager New Jersey Devils

Zusatzinhalt überspringen Award für Charakterstärke In der Hockey-Szene wird Hischiers guter Charakter hervorgehoben. Der 18-Jährige erhielt nun den «E.J. McGuire Award of Excellence». Dieser wird vom NHL Central Scouting an denjenigen vergeben, der am besten die Eigenschaften Charakterstärke, Wettbewerbsfähigkeit und Athletik veranschaulicht.

«Er wird aus uns ein besseres Team und eine bessere Organisation machen», sagt Shero. Vor dem Draft hatte er Hischier in Bern persönlich kennengelernt.

SCB steht für alle Fälle bereit

Die Chancen für Hischier sind sehr gross, dass er bereits in der nächsten Saison in der NHL spielt. «Wir geben ihm im Trainingscamp jede Gelegenheit, es ins Team zu schaffen», erklärte Shero. Zuvor wird Hischier auch am Development Camp und am Rookie Camp teilnehmen.

SCB-Sportchef Alex Chatelain glaubt, dass Hischier Zeit erhalten wird, um seine Chance zu packen. Er werde 30, 40 Spiele bestreiten und sich beweisen können. «Falls etwas nicht den Weg gehen sollte, den sich alle für Nico erhoffen, stehen wir bereit», sagt er.

Auf Hischier wartet ein Mammut-Programm

Für den Shooting-Star ist die Schweiz aktuell jedoch in weite Ferne gerückt. Nach dem historischen Draft ging es für ihn und seine Familie per Privatflieger von Chicago nach New York. Dort wird er von den Devils in grossem Stil abgefeiert.

Am Samstag besuchte er das Fussball-Derby zwischen den New York Red Bulls und dem New York City FC. Am Montag wartet ein dicht gedrängtes Programm auf den 18-jährigen Walliser.

Um 08:50 Uhr steht ein Interview mit einem Sport-Radiosender auf dem Programm.

Eine Stunde später wird er beim NASDAQ-Sitz auf dem Times Square fotografiert.

Um 11 Uhr ist die Ankunft bei der Newark City Hall geplant, wo er Ras J. Baraka, den Bürgermeister von Newark, trifft.

Der Ehre noch nicht genug, wird im berühmten Hobby's Delicatessen & Restaurant ein Sandwich nach Nico Hischier benannt.

Um 13 Uhr wird er dann im Prudential Center den Medien präsentiert.

Hischier startet seine Promo-Tour





This guy can do it all. #N1CO pic.twitter.com/q6qTKhWgOe — New Jersey Devils (@NJDevils) 24. Juni 2017

