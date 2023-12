Nino Niederreiter wird in der NHL auch in Zukunft für die Winnipeg Jets auflaufen.

NHL-Stürmer bleibt in Kanada

Die Winnipeg Jets haben am Montag die Vertragsverlängerung mit Nino Niederreiter bekanntgegeben. Die kanadische NHL-Franchise bindet den Bündner Stürmer bis 2027 an sich. Sein neuer Dreijahresvertrag, der ab September 2024 gültig ist, bietet dem 31-jährigen Schweizer ein Jahresgehalt von 4 Millionen US-Dollar.

Bester Schweizer NHL-Torschütze

Niederreiter spielt seit 2011 in der NHL. Die Jets, denen er sich im Februar 2023 anschloss, sind nach den New York Islanders, den Minnesota Wild, den Carolina Hurricanes und den Nashville Predators sein 5. Team in der besten Eishockey-Liga der Welt.

Mit 211 Treffern in 833 Regular-Season-Partien ist der zweifache WM-Silber-Gewinner mit Abstand der beste Schweizer Torschütze in der NHL. In dieser Saison bestritt Niederreiter alle 23 Spiele der Jets und erzielte dabei 6 Tore und 8 Assists.