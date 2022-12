Nach 3 Jahren bei den Minnesota Wild wechselte Kevin Fiala auf diese Saison hin zu den Los Angeles Kings. Bei den Kaliforniern erhielt der Ostschweizer Stürmer einen Vertrag über 7 Jahre, der ihm jährlich bis zu 7,5 Millionen Franken einbringt.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist Fiala, der in der letzten Saison in Minnesota mit 85 Skorerpunkten in 82 Spielen einen persönlichen Rekord aufgestellt hatte, immer besser auf Touren gekommen. Nach 32 Spielen hatte der Stürmer 9 Tore und 23 Assists auf seinem Konto. Mit seinem Team liegt er in der Pacific Division auf Rang 2.

Vor dem Spiel bei den Boston Bruins in der Nacht auf Freitag, in dem sich Fiala beim 3:2-Erfolg nach Penaltyschiessen 2 weitere Assists gutschreiben lassen konnte, sprach der 26-Jährige mit SRF über …

... den Wechsel von Minnesota zu Los Angeles: «Ich habe mich in Los Angeles gut eingelebt. Es ist ein gutes Team mit guten Typen. Wir hatten bisher eine gute Saison, können aber noch besser sein. Die Kälte von Minnesota vermisse ich gar nicht. Es macht Spass, in Los Angeles mit dem warmen Wetter zu leben.



Ich hatte 3 sehr gute Jahre in Minnesota, dafür bin ich dankbar. Aber ich bin sehr glücklich, wie es mit den Los Angeles Kings gelaufen ist, es passt sehr gut. Ich versuche, dem Team zu helfen, den nächsten Schritt zu machen»

... seine Rolle bei den Kings: «Ich habe schon in Minnesota viel gespielt und spiele auch hier viel. Meine Rolle ist also nicht gross anders. Jetzt versuchen wir einfach noch, ein bisschen öfter zu gewinnen. Es ist immer schwierig in einem neuen Team mit neuem System, mit neuen Leuten. Es muss dann erstmal klicken.



Am Anfang ist es nicht so gut gelaufen. Deshalb gab es Rotationen. Jetzt spiele ich schon seit einiger Zeit mit Anze Kopitar in der Linie. Das läuft sehr gut.»

... das Zusammenspiel in einer Linie mit der 35-jährigen Kings-Legende Anze Kopitar (zweifacher Stanley-Cup-Sieger, 1165 Skorerpunkte in 1329 Spielen): «Es ist sehr schön, wir haben uns jetzt gefunden. Wir probieren aber, immer besser zu werden, uns immer neu zu finden und neu zu klicken. Er hat alles gewonnen, ist eine Legende und ein Vorbild für alle. Es macht sehr viel Spass, mit ihm und der ganzen Linie zu spielen.»

