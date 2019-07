Sommertraining in der Schweiz – Zukunft in Kalifornien

Seit gut einem Monat ist die Zukunft von Timo Meier geklärt. Nach einer hervorragenden Saison mit 30 Toren statteten ihn die San Jose Sharks mit einem neuen Vierjahres-Vertrag aus. Dieser bringt ihm kolportierte 24 Millionen Dollar ein, womit der 22-Jährige zum bestbezahlten Schweizer NHL-Spieler aufgestiegen ist.

Gast im «sportpanorama» Am Sonntag ist Timo Meier Studiogast bei Jann Billeter im «sportpanorama». Um 18:30 Uhr geht's los.

An Meiers Plänen hat der neue Vertrag nichts geändert. Den Sommer verbringt er wie auch in den Jahren davor in der Schweiz und trainiert – wie in der NHL in der «Off-season» üblich – in Eigenregie. Die Nähe zu Familie und Freunden bietet eine willkommene Abwechslung.

Neben Beweglichkeits- und Krafttrainings geht es für Meier auch regelmässig aufs Eis. Diese Woche trainierte er mit einer zusammengewürfelten Gruppe geleitet von Christian Rüegg, seinem ehemaligen Trainer bei den Pikes Oberthurgau, in Kreuzlingen.

Mehr über Timo Meier, seinen Sommer in der Schweiz und wann es für den Appenzeller zurück nach Kalifornien geht, erfahren Sie am Sonntag im «sportpanorama».