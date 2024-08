Legende: Wurde nur 31 Jahre alt Johnny Gaudreau. Imago/USA Today Network

Nachdem bereits am Donnerstag Gerüchte kursiert waren, lieferten die Columbus Blue Jackets am Freitag die traurige Bestätigung: Ihr Stürmerstar Johnny Gaudreau ist im Alter von nur 31 Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ein laut US-Nachrichten alkoholisierter Autofahrer erfasste Gaudreau und dessen Bruder Matthew, als sie mit dem Fahrrad unterwegs waren. Beide erlagen ihren Verletzungen.

Gaudreau, der den Spitznamen «Johnny Hockey» trug, begann seine Karriere in der NHL bei den Calgary Flames. Dort wurde er schnell zum Star des Teams. Nach einer unglaublichen Saison 2021/22 mit 115 Punkten in 82 Spielen unterschrieb der 31-jährige Amerikaner einen Siebenjahresvertrag bei den Columbus Blue Jackets. Zuletzt nahm er im Mai mit den USA an der WM in Tschechien teil. Dort glänzte er mit 11 Punkten in 8 Partien.