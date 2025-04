Dank einem Sieg gegen Carolina in der letzten Quali-Runde steht Montreal erstmals seit 2021 wieder in den NHL-Playoffs.

Legende: Grosser Jubel in Montreal Die Canadiens sind zurück in den Playoffs. imago images/Imagn Images

Die Montreal Canadiens machten die erste Playoff-Teilnahme seit 4 Jahren mit einem 4:2 zuhause gegen die Carolina Hurricanes perfekt. Sie hielten damit den letzten Konkurrenten, die Columbus Blues Jackets, auf Distanz. Achtelfinal-Gegner der Canadiens werden die Washington Capitals sein, die Nummer 1 in der Eastern Conference.

Die Carolina Hurricanes bekommen es in der ersten Playoff-Runde mit New Jersey zu tun. Die Devils schlossen die Regular Season mit einer 2:5-Heimniederlage gegen die Detroit Red Wings ab. New Jersey schonte mehrere Spitzenkräfte, unter ihnen Captain Nico Hischier und Timo Meier. Jonas Siegenthaler ist weiterhin verletzt.

Die Vancouver Canucks mit Pius Suter verloren 1:4 gegen die Vegas Golden Knights. Der Zürcher hatte seine Mannschaft im ersten Drittel nach achteinhalb Minuten in Führung gebracht. Bei Vegas kam Torhüter Akira Schmid zu seinem 4. Saison-Einsatz.

Die weiteren Schweizer:

Winnipeg (mit Nino Niederreiter) – Anaheim 2:1

Nashville (ohne Roman Josi/verletzt) – Dallas (ohne Lian Bichsel/AHL) 5:1

Resultate