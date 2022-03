Ein Nico Hischier in Topform genügt nicht

New Jersey vermochte seine Leistung nicht ganz zu bestätigen: 24 Stunden nach dem 7:4 gegen die New York Rangers zeigte die Kurve wieder abwärts. Bei Toronto zogen die Devils, die zum 4. Mal in Folge die Playoffs verpassen werden, eine bittere 2:3-Niederlage ein.

Sehr wohl konnte aber Nico Hischier sein Formhoch halten. So steht der Walliser bei mittlerweile 8 Punkten aus den letzten 4 Partien und buchte in der bisherigen NHL-Saison schon 18 Tore und 28 Assists.

Zwei Shorthander kassiert

Letztlich blieben aber die Vorlage Hischiers zur 1:0-Führung in der 26. Minute durch Damon Severson im Powerplay sowie das selbst erzielte 2:1 in der 34. Minute mittels Nachschuss aus kurzer Distanz ohne Wert. Die Newark-Franchise schenkte zweimal einen Vorsprung her.

Legende: In der Vorwärtsbewegung und doch am Ende unterlegen Der Schweizer Devils-Captain Nico Hischier (rechts) kämpft gegen Torontos Ilja Michejew um die Scheibe. Keystone/Frank Gunn

Zwei Tore glückten den Maple Leafs sogar in Unterzahl. Der Game Winner ging auf das Konto von Pierre Engvall knapp 5 Minuten vor dem Ende.