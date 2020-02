Legende: Läuft neu für Carolina auf Vincent Trocheck. imago images

Seit April 2012 war Vincent Trocheck bei den Panthers im warmen Florida unter Vertrag gestanden. Am Montag nun wurde er neuer Teamkollege von Nino Niederreiter bei Carolina.

Für den 26-jährigen Center geben die Hurricanes die Stürmer Erik Haula, Lucas Wallmark und Eetu Luostarinen sowie Verteidiger Chase Priskie ab. «Vincent bringt Fähigkeiten, die genau in den Spielstil, den wir praktizieren wollen, passen», lässt sich Carolina-GM Don Waddell zum Trade zitieren.

Trocheck kam in dieser Saison in 55 Spielen auf 10 Tore und 26 Assists. 2011 war er in der 3. Runde von den Panthers gedraftet worden, seither absolvierte er 420 Spiele für die Franchise (282 Punkte). 2017 war er für das All-Star-Game aufgeboten worden.