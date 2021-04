In der Nacht auf Dienstag waren drei Schweizer Assists zu verzeichnen. Wichtiger: Das Team von Nino Niederreiter ist fix für die Playoffs qualifiziert, der Erfolg hat für Carolina aber einen Makel.

Die Hurricanes sind in der entscheidenden Meisterschaftsphase der NHL zum 3. Mal in Folge dabei. Damit ist der Turnaround definitiv geschafft. Denn in den 9 Saisons zuvor hatte Carolina den Cut stets verpasst.

Die Mannschaft mit dem Bündner Nino Niederreiter führt die Rangliste in der Central Division mit 2 Punkten Vorsprung vor Florida an. Zudem hat sie noch 2 Partien weniger ausgetragen.

Doppelt aufgeholt – und doch verloren

Dabei bezog Carolina in der Nacht auf Dienstag ein 3:4 nach Verlängerung auswärts gegen Dallas. Die Gäste stemmten sich mit allen Kräften gegen die Niederlage. Sie hatten erst ein 0:2-Handicap aus dem Startdrittel wettgemacht und reagierten auch auf die neuerliche Führung der Stars 4 Minuten vor Schluss.

Legende: Auf dem Prüfstand Dallas-Keeper Jake Oettinger pariert gegen den Schweizer Nino Niederreiter. Keystone

Beim 2:2 durch Jaccob Slavin war Niederreiter einer der Vorbereiter. In der Overtime setzte dann aber Jamie Benn nach 2:44 Minuten den für Dallas erfolgreichen Schlusspunkt.

Auch Nashville und Edmonton nahe am Ziel

Nashville, die Mannschaft mit Roman Josi, verteidigte als Tabellen-4. den letzten Playoff-Platz mit einem 4:1-Heimsieg gegen die Florida Panthers. Der Berner zeichnete sich wie Niederreiter als Assistgeber aus – beim 1:1-Ausgleich von Mikael Granlund. Die Predators haben mit 2 Spielen mehr 2 Punkte Vorsprung auf den Konkurrenten aus Texas, die Dallas Stars.

Für Edmonton in der North Division sind die Playoffs ebenfalls zum Greifen nah. Beim 6:1-Sieg der Equipe mit Gaëtan Haas bei den Winnipeg Jets war Connor McDavid die prägende Figur. Der Kanadier, vor 6 Jahren die Nummer 1 im Draft, war dreifacher Torschütze und einmal Assistent.

Die besten Schweizer in der NHL-Skorerliste Name, Klub

Punkte (Tore/Asskists)

1.

Connor McDavid, Edmonton

81 (28/53)

. 84.

Kevin Fiala, Minnesota

32 (17/15)

96. Nino Niederreiter, Carolina

31 (17/14)

105. Roman Josi, Nashville

30 (6/24)

134. Timo Meier, San Jose

29 (9/20)



San Jose zeigt eine Reaktion

Als Sechster der West Division hat San Jose nur noch minimale Playoff-Chancen. Immerhin lancierten die Sharks nach einer zuletzt rabenschwarzen Serie mit 8 Niederlagen eine mögliche Aufholjagd. Zu Hause gegen Arizona resultierte ein 6:4. Timo Meier lieferte Logan Couture die Vorlage zum 3:0.