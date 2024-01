23 Jahre alt und bereits ein Teamleader in der NHL: Janis Moser startet bei Arizona derzeit so richtig durch. Bereits in der letzten Saison Stammspieler, hat er sich der Bieler noch weiter entwickelt. Aktuell erhält er trotz seiner Jugend am viertmeisten Eiszeit aller Coyotes-Spieler.

«Es ist rückblickend optimal gelaufen», sagt Moser zu seinem Start in der besten Eishockey-Liga der Welt. Auch aktuell seien er und sein Team «solid gestartet». Tatsächlich steht Arizona, dem vor der Saison nicht viel zugetraut wurde, mit Platz 5 in der Central Divison überraschend gut da.

Die besten Spieler machen keine verrückten Sachen, dafür aber die einfachen Dinge unglaublich gut.

Moser hat sich für die Zukunft klare Ziele gesetzt: «Ich will mit mehr Reife spielen. Die besten Spieler machen keine verrückten Sachen, dafür aber die einfachen Dinge unglaublich gut. Sie sind konstant, liefern jeden Abend. Daran bin ich am Arbeiten und mache auch Fortschritte.»

Von den Amerikanern hat der Verteidiger die Gemütlichkeit übernommen. «Das Essen nach Hause liefern lassen, einfach rasch ein Uber bestellen oder der Drive-through-Bankomat, das mag ich alles.»