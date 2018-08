Im Training in Kloten blickt der 23-Jährige auf seine 2. Saison in New Jersey voraus und spricht über seine Ziele.

Letzten Sommer wechselte Mirco Müller nach 3 Saisons bei San Jose nach New Jersey. Vor allem wegen einer Schlüsselbein-Verletzung war es ein schwieriges erstes Jahr bei den Devils. Dennoch konnte der Verteidiger auch viel Positives mitnehmen: «Ich war einer der erfahrenen Spieler und hatte in unserem jungen Team mehr Verantwortung als noch in San Jose. In dieser Rolle habe ich mich wohlgefühlt und ich habe auch das Vertrauen gespürt.»

Ich könnte sicher noch physischer spielen.

Für das anstehende Vorbereitungscamp der Devils hat Müller ein klares Ziel: «Ich will mich in den Top 4 der Verteidiger etablieren.» Um dies zu erreichen, will er sich besonders in zwei Punkten verbessern: «Im Toreschiessen habe ich als offensiver Verteidiger sicher noch Luft nach oben. Defensiv bin ich sehr solid, könnte aber noch physischer spielen.»

Mit dem Team strebt Müller erneut den Vorstoss in die Playoffs an. Dies war den Devils letzte Saison erstmals seit 2012 wieder gelungen. «Das war sicher ein schönes Gefühl und ein wichtiger Schritt für uns. Das Schwierige wird es jetzt sein, diesen Erfolg zu bestätigen.»