Der Tessiner Michael Fora wurde auf die Waiver-List gesetzt. Eine Rückkehr in die Schweiz scheint realistisch.

Michael Fora steht nun 48 Stunden auf der Liste der «unconditional Waivers». In dieser Zeit haben andere NHL-Klubs die Möglichkeit, Fora zu verpflichten.

Geschieht dies nicht, wird der Vertrag des 22-Jährigen mit den Carolina Hurricanes aufgelöst und seine Zeit in Amerika ist vorerst vorbei. Eine Rückkehr in die Schweiz würde damit äusserst realistisch. Der Schweizer stand zuletzt in der AHL für die Charlotte Checkers im Einsatz.