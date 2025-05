Der NHL-Titelverteidiger ist auf Kurs. Die Florida Panthers gewannen auswärts in den Playoff-Viertelfinals das entscheidende siebte Spiel gegen die Toronto Maple Leafs 6:1. Die Vorentscheidung beim Sieg gegen die Ahornblätter brachten drei Tore binnen nur sechseinhalb Minuten im zweiten Drittel vom 0:0 zum 3:0.

Florida-Headcoach Paul Maurice baute seine erstaunliche Bilanz in siebten Spielen auf 6:0 aus – darunter ist auch die letzte Partie des Stanley-Cup-Finals der vergangenen Saison gegen die Oilers. Für Toronto war es die siebte Niederlage in einem Entscheidungsspiel in Folge.

Nun gegen die Hurricanes

In den Halbfinals, zugleich der Final der Eastern Conference, warten nun die Carolina Hurricanes, welche zu Beginn der Playoffs die New Jersey Devils mit der Schweizer Fraktion ausgeschaltet haben. Die Hurricanes sind im Schuss und haben heuer in der entscheidenden Phase der Meisterschaft bei acht Siegen erst zwei Niederlagen kassiert. Das erste Halbfinal-Spiel steigt in der Nacht auf Mittwoch.

NHL