Die Schweizer Fraktion bei den Devils wächst auf ein Quartett an: Kurz vor Ende des Transfer-Fensters wurde Timo Meier geholt.

Als Teil eines grossen Tauschgeschäfts: New Jersey holt Meier

Timo Meiers Zeit bei den San Jose Sharks ist abgelaufen. Stattdessen heissen für ihn Gegenwart und vorläufige Zukunft in der NHL New Jersey. Dank dem Wechsel dürfte der Torjäger aus Herisau doch noch die Chance erhalten, diese Saison Playoffs zu bestreiten. Aktuell sind die Devils das drittbeste Team im Osten, die Sharks hingegen sind im Westen weit ausserhalb der Playoff-Plätze klassiert.

Seit längerem standen Gerüchte um einen möglichen Abgang des Schweizer Flügelstürmers aus Kalifornien im Raum. Der 26-Jährige verpasste auch – dem Vernehmen nach verletzt – die letzten 3 Partien mit seinen Farben, die ihn 2015 in der 1. Runde an 9. Stelle gedraftet hatten. Bei den Sharks hatte er im Dezember 2016 auch in der NHL debütiert.

Seit 2016 bei den Sharks – und nun «Swissness» bei den Devils

In sechseinhalb Saisons hatte der Schweizer 486 Partien (davon 35 Playoff-Spiele) für San Jose absolviert und 336 Punkte (161 Tore) gesammelt. Seine erste Station in Übersee war die kanadische Juniorenliga QMJHL, wo nach 75 Einsätzen 111 Punkte zu Buche standen.

Legende: Goodbye California Timo Meier wechselt in der NHL den Klub. Imago/James Guillory

Bei New Jersey trifft Meier mit Captain Nico Hischier, Verteidiger Jonas Siegenthaler und Goalie Akira Schmid auf drei Landsleute.

Sharks beteiligen sich weiter an Meiers Salär

Der Transfer von Meier ist Teil eines grossen Tauschgeschäfts zwischen den beiden Teams. In diesem werden mehrere Spieler getauscht, dazu erhält San Jose von New Jersey unter anderem einen Erstrunden-Pick für den NHL-Draft 2023 und weitere Picks für das darauffolgende Jahr.

Ausserdem übernehmen die Sharks 50 Prozent von Meiers Lohn in dieser Saison. Sein 2019 abgeschlossener Vertrag, der ihm pro Saison durchschnittlich 6 Millionen Dollar einbringt, läuft in diesem Sommer aus.