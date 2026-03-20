Dank einem Sieg über den direkten Kontrahenten aus Seattle kann Nashville weiter auf die Playoffs hoffen.

Legende: Im Duell mit Berkly Clatton Roman Josi. Reuters/Steve Roberts

Die Nashville Predators haben im Kampf um die Playoffs in der NHL einen wichtigen Sieg gefeiert. Das Team um Captain Roman Josi, der für einmal ohne Skorerpunkt blieb, bodigte die Seattle Kraken mit 3:1. Der Schweizer stand 25:50 Minuten auf dem Eis.

Durch den Sieg ziehen die «Preds» nach Punkten mit Seattle gleich. Sie liegen nur noch einen Zähler hinter Los Angeles, das aktuell den letzten Wild-Card-Platz belegt.

Lightning gewinnen deutlich

Die Tampa Bay Lightning besiegten die Vancouver Canucks mit 6:2. Janis Moser lieferte den Assist zum letzten Tor des Spiels. Weil auch die in der Atlantic Division führenden Buffalo Sabres gewinnen, beträgt der Rückstand der «Bolts» auf die Spitze weiterhin vier Punkte. Tampa Bay hat allerdings zwei Spiele weniger absolviert.

Zu einem unverhofften Einsatz kam Goalie Akira Schmid bei den Vegas Golden Knights. Nachdem Adin Hill gegen Utah die ersten 3 Schüsse hatte passieren lassen, wurde der Schweizer schon nach rund 8 Minuten eingewechselt. Er wehrte in der Folge alle 14 Schüsse auf sein Tor ab. Vegas verlor am Ende mit 0:4.

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