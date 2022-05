Die Carolina Hurricanes feiern zum Auftakt in die NHL-Playoffs einen 5:1-Sieg gegen Boston.

Kevin Fiala taucht mit Minnesota gegen die St. Louis Blues.

Titelverteidiger Tampa Bay kassiert in Toronto eine Klatsche.

Perfekter Auftakt für Nino Niederreiter und Carolina: Die Hurricanes setzten sich im 1. Spiel der Playoff-Achtelfinals in der NHL zuhause gegen die Boston Bruins mit 5:1 durch. Nino Niederreiter traf mit einem satten Handgelenkschuss kurz vor Ablauf des Mitteldrittels zur 2:0-Führung.

Damit hat Niederreiter seine Punkteausbeute der letztjährigen Playoffs, als Carolina in der zweiten Runde am späteren Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay Lightning scheiterte, bereits egalisiert. Für den 29-jährigen Churer war es der 25. Treffer in der laufenden Saison.

Boston konnte kurz nach Beginn des 3. Abschnitts zwar verkürzen, doch mit 3 weiteren Treffern sorgten die Hurricanes für das klare Verdikt. Spiel 2 findet in der Nacht auf Donnerstag ebenfalls in North Carolina statt.

Fehlstart für Minnesota

Weniger gut lief es Kevin Fiala mit Minnesota. Die Wild mussten gegen die St. Louis Blues eine 0:4-Heimklatsche einstecken. Überragender Akteur beim Stanley-Cup-Sieger von 2019 war David Perron: Der 33-jährige Kanadier sorgte mit einem Hattrick praktisch im Alleingang für den Sieg.

Fiala stand bei zwei Gegentreffern auf dem Eis und kassierte insgesamt 6 Strafminuten. In 2 Tagen bietet sich für Minnesota wiederum zuhause die Chance, die Achtelfinal-Serie auszugleichen.

Auch der Champion taucht

Eine Klatsche setzte es auch für den Stanley-Cup-Champion der letzten beiden Jahre ab. Die Tampa Bay Lightning gingen auswärts bei den Toronto Maple Leafs gleich mit 0:5 unter. Ex-ZSC-Spieler Auston Matthews traf für die Kanadier doppelt.

Roman Josi startet mit den Nashville Predators in der Nacht auf Mittwoch gegen Colorado in die Playoffs.