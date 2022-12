Acht Schweizer stehen in der NHL in der Nacht auf Freitag im Einsatz. Erfolgreich ist nur Kevin Fiala.

Legende: Jubel nach dem Shootout Sean Durzi (Mitte) freut sich mit Torschütze Trevor Moore über den Sieg in Boston. Keystone/AP/Winslow Townson

Los Angeles machte im letzten Drittel gegen die Boston Bruins durch eine Doublette von Adrian Kempe einen 0:2-Rückstand wett. Zu beiden Treffern leistete Kevin Fiala die Vorarbeit. Der Ostschweizer steht damit nach 33 Spielen bei 25 Assists und 9 Toren. Im Penaltyschiessen war er zwar nicht erfolgreich, nach insgesamt 14 Versuchen holten sich aber die Kings den Zusatzpunkt.

Fiala war der einzige Schweizer, der mit seinem Team gewann. In eine kleine Krise geraten sind die New Jersey Devils mit Captain Nico Hischier und Jonas Siegenthaler. Der bisher positiv überraschende Leader der Metropolitan Division verlor beim 1:2 gegen Philadelphia zum 4. Mal in Folge.

Viel Eiszeit für Berni, keinen Punkt für Marner

Einen guten Auftritt hatte trotz der 1:4-Niederlage der Columbus Blue Jackets in Tampa Bay Tim Berni. In seinem 6. NHL-Einsatz hatte der 22-jährige Zürcher am meisten Eiszeit in seinem Team und wies dabei eine ausgeglichene Bilanz auf.

Bei Torontos 1:3-Niederlage bei den New York Rangers blieb Mitchell Marner nach 23 Spielen erstmals wieder ohne Skorerpunkt.