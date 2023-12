Roman Josi lässt sich beim Siegtor für Nashville gegen Philadelphia einen Assist gutschreiben.

Nino Niederreiter (Winnipeg) kassiert nach 4 Siegen in Folge wieder eine Niederlage.

Philipp Kurashev ist mit seinen Chicago Blackhawks im Tabellenkeller angekommen.

Janis Moser kassiert mit den Arizona Coyotes die 4. Niederlage in Folge.

Die Nashville Predators mit dem Schweizer Captain Roman Josi spielen in der National Hockey League immer solider auf. Nach dem 3:2 nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers konsolidieren sie ihren Playoff-Platz.

Josi mit Assist bei Siegtor

Für Nashville, das mit nur 5 Siegen aus den ersten 15 Partien miserabel in die Saison gestartet war, war es der 11. Erfolg in den letzten 14 Partien. Zum Siegtor von Filip Forsberg nach bloss 18 Sekunden der Verlängerung steuerte Josi den Assist bei.

Dem Schweden Forsberg gelangen in dieser Saison schon 15 Tore – und zum 10. Mal in seiner Karriere entschied er eine Overtime. Kein anderer Spieler in der Geschichte der Nashville Predators erzielte mehr Goals in Verlängerungen.

Legende: Es läuft immer besser Roman Josi und die Nashville Predators jubeln auch gegen Philadelphia. imago images/Christopher Hanewinckel

Niederreiters Serie gerissen – Kurashev Schlusslicht

Nach zuletzt 4 Siegen in Folge musste Winnipeg wieder einmal eine Niederlage hinnehmen. Die Jets unterlagen bei San Jose mit 1:2. Die Sharks haben damit die rote Laterne in der Western Conference an die Chicago Blackhawks mit Philipp Kurashev abgegeben.

Chicago kassierte gegen Edmonton eine 1:4-Auswärtsniederlage. Die Oilers – letzte Saison Halbfinalist in den Playoffs – feierten nach einem Trainerwechsel den 8. Sieg in Folge. In die andere Richtung bewegt sich Chicago: Nach bloss noch 2 Siegen aus den letzten 8 Runden sind die Blackhawks ganz unten im Tabellenkeller angekommen.

Auch Moser im Tief

Die Arizona Coyotes verloren in Pittsburgh mit 2:4 und kassierten damit die 4. Niederlage in Folge. Arizona führte zwischenzeitlich mit 2:1, kassierte den Ausgleich allerdings in Überzahl. Janis Moser verliess das Eis mit einer Minus-2-Bilanz.