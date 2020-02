Timo Meier muss mit San Jose beim 1:4 bei den New York Islanders zum 4. Mal in Folge als Verlierer vom Eis.

Legende: Stecken in der Krise Timo Meier und die San Jose Sharks. Keystone

Noch hat San Jose 20 Spiele Zeit, um den Einzug in die Playoffs zu schaffen. Die Lage der Kalifornier spitzt sich aber weiter zu. Aktuell beträgt der Rückstand auf einen Playoff-Platz bereits 14 Punkte. Zudem spricht die Form nicht für das Team mit dem Appenzeller Stürmer Timo Meier. Beim 1:4 bei den New York Islanders kassierten die Sharks die 4. Niederlage in Folge.

Nach dem 1. Drittel war die Welt für San Jose noch in Ordnung gewesen. Einen 0:1-Rückstand konnten die Gäste durch Dylan Gambrell ausgleichen. Meier liess sich dabei einen Assist notieren. Anders Lee mit seinem 2. Tor sowie Devon Toews und Josh Bailey sicherten den Islanders dann aber den Sieg.

Fiala verliert, Haas gewinnt

Eine Niederlage setzte es auch für Minnesota mit Kevin Fiala ab. Die Wild unterlagen den St. Louis Blues zuhause mit 1:4. Der Schweizer Stürmer liegt mit seinem Team in der Western Conference derzeit 5 Punkte hinter einem Wild-Card-Platz.

Edmonton mit Gaëtan Haas festigte seinen Playoff-Platz mit einem 4:2-Erfolg bei den Los Angeles Kings.