New Jersey unterliegt Philadelphia zu Hause 1:3. Am Ursprung der Niederlage steht eine Strafe gegen Jonas Siegenthaler.

Nico Hischiers 500. Regular-Season-Partie in der NHL war nicht von Erfolg gekrönt. Der Captain der New Jersey Devils verlor mit seinem Team gegen die Philadelphia Flyers vor eigenem Anhang mit 1:3.

In der 53. Minute stand es 1:1, als sich Jonas Siegenthaler gegen den alleine aufs Tor zustürmenden Owen Tippett nur noch mit einem Stockschlag zu helfen wusste. Dafür wanderte der Zürcher auf die Strafbank und die Flyers stellten in Überzahl auf 2:1. Mit einem Empty-Netter machten die Gäste wenige Sekunden vor Schluss alles klar.

Die Devils schossen in der gesamten Partie bloss 14 Mal auf das Tor, Hischier blieb dabei sehr diskret (kein Torschuss, Minus-1-Bilanz). Auch Timo Meier konnte keine entscheidenden Akzente setzen. Für New Jersey ist es die 8. Niederlage in den letzten 10 Spielen.

Legende: Umkämpfte Partie Philadelphia und New Jersey schenkten sich beim Jubiläum von Nico Hischier nichts. Keystone/Noah K. Murray

Josi und Fiala mit Assists

Neben Hischier, Siegenthaler und Meier standen in der Nacht auf Sonntag noch 4 weitere Schweizer im Einsatz. Roman Josi feierte mit den Nashville Predators den 3. Sieg in Serie und befindet sich nach dem katastrophalen Herbst langsam im Aufwind. Der Berner steuerte zum 6:2-Heimsieg gegen Minnesota Wild 2 Assists bei. Um die Playoffs noch zu erreichen, müsste das Team aus Tennessee nun aber eine überragende Serie hinlegen.

Ebenfalls einen Sieg konnte Pius Suter bejubeln. Der Zürcher in Diensten der Vancouver Canucks hatte beim 3:2 gegen die Edmonton Oilers allerdings kein persönliches Erfolgserlebnis zu verzeichnen und wartet nun seit 20 Partien auf einen Torerfolg.

Niederlagen setzte es für Kevin Fiala und Nino Niederreiter ab. Der St. Galler hatte beim zwischenzeitlichen 1:1 seiner Los Angeles Kings zwar den Stock im Spiel, am Ende setzte es bei den Seattle Kraken aber ein 2:4 ab. Der Bündner konnte für die Winnipeg Jets bei der 1:3-Heimniederlage im kanadischen Duell mit den Calgary Flames keine Punkte sammeln.

Resultate